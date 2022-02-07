Son dakika: Marius Sumudica hakkında skandal sözler! "Futbolcuları taciz ediyordu"

Süper Lig'de son 13 maçını kazanamayan ve ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN TACİZ İDDİASI!
Ayrılık sonrası Rumen teknik adamla ilgili gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya atıldı. Ajansspor'un bir haberine göre Sumudica oyuncuları taciz ediyordu. İşte o iddiaların detayları...
"FUTBOLCULARINA CİNSEL VE SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORDU"
50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da yanında yer alan çalıştırdığı tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Tercüman görevini yürüten Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın futbolcularına yönelik cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu ifade etti.
Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça ifade edebilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.
'ESKİ SUMUDİCA ÖLDÜ' DEMİŞTİ...
Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğinde açıklamalarda bulunan Marius Sumudica, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Daha çok takımıma odaklanmak istiyorum. Bu sezon Yeni Malatyaspor'daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız. Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Eski Sumudica öldü." açıklamalarını yapmıştı.
Sumudica: "Malatyaspor sözleşmemi feshetti, tazminat almadım. FIFA'da bir dava açacağız."