Son dakika: Marius Sumudica hakkında skandal sözler! "Futbolcuları taciz ediyordu"

'ESKİ SUMUDİCA ÖLDÜ' DEMİŞTİ...

Yeni Malatyaspor'da göreve geldiğinde açıklamalarda bulunan Marius Sumudica, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Daha çok takımıma odaklanmak istiyorum. Bu sezon Yeni Malatyaspor'daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız. Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Eski Sumudica öldü." açıklamalarını yapmıştı.

Sumudica: "Malatyaspor sözleşmemi feshetti, tazminat almadım. FIFA'da bir dava açacağız."