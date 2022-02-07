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Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:44 Son Güncelleme: 7.2.2022 11:58

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

İHA
Son dakika: Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Romanya'nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı.

Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı.



Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

SÜPER LİG'DE GÖREVİNDEN AYRILAN HOCALAR

Mert Nobre (Altay)
Mustafa Denizli (Altay)
Fatih Terim (G.Saray)
Vitor Pereira (F.Bahçe)
Sergen Yalçın (Beşiktaş)
Bülent Korkmaz (Alanyaspor)
Francesco Farioli (Karagümrük)
Hakan Kutlu (Kasımpaşa)
Cihat Arslan (Kasımpaşa)
Şenol Can (Kasımpaşa)
Ersun Yanal (Antalyaspor)
İrfan Buz (Malatyaspor)
Aykut Kocaman (Başakşehir)
Bülent Uygun (Rizespor)
Çağdaş Atan (Alanyaspor)
Ünal Karaman (Göztepe)
Samet Aybaba (Adana Demirspor)
Yalçın Koşukavak (Kayserispor)

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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı
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