Trabzonspor’dan 3 büyüklere tarihi fark!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşma sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi bir maç eksiği bulunan Konyaspor'la arasında 9 puan olan bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda.