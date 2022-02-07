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Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:46 Son Güncelleme: 7.2.2022 13:48

Trabzonspor'dan 3 büyüklere tarihi fark!

İHA
Trabzonspor’dan 3 büyüklere tarihi fark!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında önemli bir fark atmış durumda.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşma sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. En yakın rakibi bir maç eksiği bulunan Konyaspor'la arasında 9 puan olan bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A 20, GALATASARAY'A 29 PUAN FARK
Üç büyükler arasında bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 37 puan topladı. 6. sırada yer alan İstanbul ekibinin, Trabzonspor ile arasındaki fark ise 20.

Beşiktaş, aynı süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 7. basamakta bulunan siyah-beyazlıların, Karadeniz ekibiyle puan farkı da 20.



Galatasaray ise oynadığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, 28 puan toplarken, bordo-mavililere de 29 puan uzakta.

İSTANBUL TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un 6 takımına karşı oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Bordo-mavililer, Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmandan 2-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa'yı, iki maçta da 1-0'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir karşılamasında ise sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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Trabzonspor'dan 3 büyüklere tarihi fark!
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