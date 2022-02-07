Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferi büyük kriz çıkarmıştı! Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 7.2.2022 10:34 Son Güncelleme: 7.2.2022 10:54

Transferi büyük kriz çıkarmıştı! Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu

Transferi büyük kriz çıkarmıştı! Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’ın yeni takımı belli oldu

Transfer döneminde; Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, 4 isimle yollarını ayırdı. DeAndre Yedlin, Luyindama, Atalay Babacan ve Aytaç Kara'yı gönderen sarı-kırmızılı ekipte bir ayrılık daha kapıda. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında büyük bir krize neden olan Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a imza atacak.

Kış transfer döneminde; DeAndre Yedlin, Luyindama, Atalay Babacan ve Aytaç Kara ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir isim daha gidiyor. Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu. Oğulcan, Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımın Eyüpspor'un yolunu tutacak.

Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Ajansspor'un haberine göre Oğulcan, kısa süre içinde Eyüpspor'a resmi imzayı atacak.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında Oğulcan için adeta kriz çıkmış, Oğulcan bir süre forma giyememişti.

3. GALATASARAYLI OLACAK

Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan genç forvet Erencan Yardımcı'yı 475 bin Euro karşılığında kadrosuna katmış, geçtiğimiz günlerde ise Süper Lig takımı Alanyaspor'a kiralık olarak göndermişti.

İstanbul temsilcisi Erencan dışında G.Saray'dan kiralık olarak Jesse'yi transfer etmişti. Oğulcan Çağlayan, Erencan ve Jesse Sekidika dışında Eyüpspor'daki 3. Galatasaraylı olacak.

1 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Eyüpspor'un Galatasaray'dan transfer edeceği Oğulcan Çağlayan için 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
Son dakika | Ölüm tehdidi alan Hasret öğretmene devlet sahip çıktı
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Cep Herkülü: Naim filminin yapımcısına mafya şoku! Ses kayıtları ortaya çıktı
SON DAKİKA | SGK'dan dikkat çeken karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Şirketlerden kur korumalı TL’ye hücum! 300 milyar TL'ye ulaştı
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti: Cinayet silahı bakın nerede bulundu!
Hileli boşanma mercek altında! SGK ödenen parayı faiziyle geri istiyor
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferi büyük kriz çıkarmıştı! Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın yeni takımı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA