Transferi büyük kriz çıkarmıştı! Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’ın yeni takımı belli oldu

Kış transfer döneminde; DeAndre Yedlin, Luyindama, Atalay Babacan ve Aytaç Kara ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir isim daha gidiyor. Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu. Oğulcan, Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımın Eyüpspor'un yolunu tutacak.
Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Ajansspor'un haberine göre Oğulcan, kısa süre içinde Eyüpspor'a resmi imzayı atacak.
Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında Oğulcan için adeta kriz çıkmış, Oğulcan bir süre forma giyememişti.
3. GALATASARAYLI OLACAK
Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan genç forvet Erencan Yardımcı'yı 475 bin Euro karşılığında kadrosuna katmış, geçtiğimiz günlerde ise Süper Lig takımı Alanyaspor'a kiralık olarak göndermişti.
İstanbul temsilcisi Erencan dışında G.Saray'dan kiralık olarak Jesse'yi transfer etmişti. Oğulcan Çağlayan, Erencan ve Jesse Sekidika dışında Eyüpspor'daki 3. Galatasaraylı olacak.
1 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI
Eyüpspor'un Galatasaray'dan transfer edeceği Oğulcan Çağlayan için 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.