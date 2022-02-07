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Giriş Tarihi: 7.2.2022 14:48 Son Güncelleme: 7.2.2022 14:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu
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