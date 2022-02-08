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Giriş Tarihi: 8.2.2022 13:43

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü!

AA
Beşiktaş’ta Göztepe mesaisi sürdü!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Göztepe ile oynanacak kupa maçında.

Siyah-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.

İdmanın ilk bölümünde salonda çalışan siyah-beyazlılar, sahada ise çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, dört takım halinde dar alanda oynanan çift kale turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Öte yandan, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü!
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