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Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:12 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:12

Fenerbahçe ile Kayserispor 13. randevuda!

İHA
Fenerbahçe ile Kayserispor 13. randevuda!

Fenerbahçe ile Kayserispor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti.

Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak.

İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti.

Bu 12 maçta Fenerbahçe 27 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı. İki ekip son olarak 2019-2020 sezonunda İstanbul'da kupa maçına çıktı. Bu maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0
2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0
2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3
2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0
2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1
2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2
2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4
2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0
2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0
1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2
1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0

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Fenerbahçe ile Kayserispor 13. randevuda!
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