Fenerbahçe’de son gün ayrılığı! Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu...

Süper Lig'de bu sezon istediklerini alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sessiz geçirdi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde yalnızca Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı geri çağırdı.
Golcü ve sol bek arayışlarında sonuçsuz kalan Fenerbahçe'de son gün ayrılığı yaşanıyor.
DHA'nın haberine göre, Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.
Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.