Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de son gün ayrılığı! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 8.2.2022 20:06 Son Güncelleme: 8.2.2022 20:08

Fenerbahçe'de son gün ayrılığı! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu...

DHA
Fenerbahçe’de son gün ayrılığı! Sinan Gümüş’ün yeni takımı belli oldu...

Süper Lig'de ara transferi sessiz geçiren Fenerbahçe, transfer döneminin son saatlerinde Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı. DHA'nın haberine göre Antalyaspor, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna kattı.

Süper Lig'de bu sezon istediklerini alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sessiz geçirdi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde yalnızca Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ı geri çağırdı.

Golcü ve sol bek arayışlarında sonuçsuz kalan Fenerbahçe'de son gün ayrılığı yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre, Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.

Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Fulden Uras'tan kötü haber! Fulden Uras sevenlerinden dua istedi...
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ: Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Şubat bugün! EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
SON DAKİKA: Alay konusu olan Macron’dan flaş Putin açıklaması!
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de son gün ayrılığı! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA