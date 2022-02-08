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Giriş Tarihi: 8.2.2022 13:15

Hakan Keleş'ten Fenerbahçe sözleri! "Bizi umutlandırıyor"

İHA
Hakan Keleş’ten Fenerbahçe sözleri! Bizi umutlandırıyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çotanakların hocası Keleş, “Giresunspor olarak bu sezon büyük takımlara karşı aldığımız güzel sonuçlar Fenerbahçe maçı öncesi bizi umutlandırıyor” dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'yi Giresun'da en iyi şekilde ağırlayıp, güzel bir futbolla 3 puana uzanmak istediklerini kaydeden Hakan Keleş, "Fenerbahçe büyük bir camia, bu ligin güçlü takımlarından biri ancak bu sene iyi gitmiyorlar. Giresunspor olarak bu sezon büyük takımlara karşı aldığımız güzel sonuçlar Fenerbahçe maçı öncesi bizi umutlandırıyor. Takım olarak biz de kötü bir periyottan geçsek de bu maçı yeni bir çıkışın başlangıcı olarak görüyoruz. Eksiklerimiz tamamlandı, yeni transferlerimiz takıma katıldı. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz" dedi.

Yeni transferleri Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya'ya Fenerbahçe maçında şans vermeyi düşündüğünü ifade eden Keleş, "Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya takımla birlikte idmanlara başladılar. Antrenman eksikleri yok, sadece uyum sürecini hızlandırmaya gayret ediyoruz. Bu transferlerden çok memnunum, Giresunspor'a önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. İkisine de Fenerbahçe maçında görev vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.



Keleş, ara transferin son gününde hücum bölgesine en az bir takviye daha yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe sözleri! "Bizi umutlandırıyor"
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