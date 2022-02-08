Hakan Keleş'ten Fenerbahçe sözleri! "Bizi umutlandırıyor"

Yeni transferleri Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya'ya Fenerbahçe maçında şans vermeyi düşündüğünü ifade eden Keleş, "Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya takımla birlikte idmanlara başladılar. Antrenman eksikleri yok, sadece uyum sürecini hızlandırmaya gayret ediyoruz. Bu transferlerden çok memnunum, Giresunspor'a önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. İkisine de Fenerbahçe maçında görev vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.





Keleş, ara transferin son gününde hücum bölgesine en az bir takviye daha yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.