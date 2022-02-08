Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’na veda etti!

Fas Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in oynamamak için sakatlığını bahane ettiğini söylediği, sonrasında ise takımın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna almadığı Ziyech, kararını verdi.

Ziyech, Chelsea'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli takıma dönmeyeceğim ve bu son kararım. Benim açımdan her şey çok açık. Artık tamamen kulübüme odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da doğan 28 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı formasıyla çıktığı 40 maçta 17 gol attı.