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Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:16 Son Güncelleme: 8.2.2022 22:16

Hatayspor, Yassine Benzia'yı transfer etti!

AA
Hatayspor, Yassine Benzia’yı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa'nın Dijon takımında forma giyen 27 yaşındaki Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, yarın Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzia, 2018-2019 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli orta saha oyuncusunun ismi, ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmamıştı.

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Hatayspor, Yassine Benzia'yı transfer etti!
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