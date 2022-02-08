Hatayspor, Yassine Benzia’yı transfer etti!

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, yarın Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzia, 2018-2019 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli orta saha oyuncusunun ismi, ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmamıştı.