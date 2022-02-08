Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! "8 teklif aldık"

TFF VE MİLLİ TAKIMA YENİ SPONSOR: ARAS KARGO

Aras Kargo, Türkiye Futbol Federasyonu'yla sponsorluk anlaşmasına imza attı. Firma, Erkek Milli Futbol Takımları'nın resmi sponsoru olurken, eMilli Futbol Takımı'nın ise ana sponsoru unvanını 2 yıl süreyle üstlendi.



Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo ile Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk anlaşmasına imza attı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen anlaşma töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'ın yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

ALKIN KALKAVAN: İŞBİRLİĞİMİZ 2 YIL BOYUNCA SÜRECEK

İmza töreninde konuşan TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, 2022 yılının ilk sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını ifade ederek, "Ülkemizin önemli kargo firmalarından biri olan ve Türk sporuna değerli katkılar sağlayan Aras Kargo'nun ailemize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası özelinde başlayan iş birliğimiz; önümüzdeki 2 yıl boyunca Erkek ve eMilli Takımları Sponsoru olarak devam edecektir. Kendilerine, Türkiye Futbol Federasyonu Ailesi'ne hoş geldiniz diyerek; bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.



UTKU AYYARKIN: HER GÜN DÜNYANIN ETRAFINI 7 KEZ DÖNÜYORUZ

İmza töreninde bir konuşma yapan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Spora ve futbolumuza çeşitli vesilelerle destek olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl da hem Türkiye Futbol Federasyonu ile hem de kulüpler bazında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu alandaki faaliyetlerimizi Milli Takımlar sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici yanını önemsiyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem Taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Her gün 6 binden fazla araçla, dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol yapıyoruz. Günde ortalama 1 milyon kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Milli Takımlarımız için de aynı durum söz konusu, bu nedenle ben bu iş birliğinin simgesel bir bütünlüğü olduğunu da düşünüyorum. Sadece sunduğumuz hizmetlerde değil, çevreye, topluma, insana katkı sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla da değer üretmeye gayret ediyoruz. Yediden yetmişe herkesin ortak değeri olan Milli Takımlarımıza sunacağımız desteğin bizim için bu çalışmalar içinde özel bir yeri ve anlamı olacak. Bu iş birliğiyle birlikte Erkek Milli Futbol Takımlarımızın yanı sıra sporun yeni ancak hızla büyüyen ve çok yoğun ilgi gören bir alanında da değer oluşturabileceğimiz için ayrıca mutluyuz. eFutbol son yılların tüm dünyada en çok ilgi gören ve ülkemizde de çok başarılı bir grafiği olan bir branş. Bu alanda Türkiye'nin en iyi sporcularından oluşan eMilli takımımıza destek olmak bizim için çok kıymetli. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşen bir yapımız var. Dünyayı teknolojiyle bir araya getiren eFutbolda takımlarımızın başarı ve zaferleriyle mutlu olacağımız bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Değerli katkılarından dolayı başta Başkan Nihat Özdemir olmak üzere federasyonumuzun tüm yöneticilerine ve çalışanlarına; ayrıca sürecin ilerlemesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



NİHAT ÖZDEMİR: ÇOK ÖNEMLİ SPONSORLUK ANLAŞMALARINA İMZA ATTIK

Son olarak konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde sponsorluk, futbolun vazgeçilmez unsuru olmuştur. Başarının da altın anahtarı durumundadır. Ben ve arkadaşlarım sponsorluk anlaşmalarına çok önem verdik. Yerli ve global markaların desteğiyle gücümüze güç kattık. Bugün de önemli bir markayla güçlerimizi birleştiriyoruz. Aras Kargo ile geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarında güzel bir organizasyon yapmıştık. Maç topları, mini araçlarla seremoni öncesinde müsabaka hakemlerine ulaştırılmıştı. Yine final maçında kupa sahaya Aras Kargo'nun aracıyla getirilmişti. Sadece futbolda değil bütün spor dünyasında büyük ilgi gördü bu durum. Türk futbolu ve federasyona duydukları güven için teşekkür ediyorum. İnşallah omuz omuza 2022 Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu da birlikte yaşayacağız. Yönetim olarak yeni bir sponsorluk modeline geçtik ve gelirleri de her geçen gün artırıyoruz. Göreve başladığımız 1 Haziran 2019 tarihinden bugüne dek 32 ayda yaptığımız çalışmalar sonucunda, değerli markalarla, üstelik çoğu 23 aydır içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde olmak üzere, çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Yakın zamanda yeni anlaşmalarımızın da müjdelerini vereceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde ve tüm dünyada büyük etkileri olan salgına rağmen, bizlere destek veren ve Milli Takımlarımızın yanında olan başta Aras Kargo olmak üzere, ana, resmi ve tedarikçi tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle merhum Celal Aras'ı da rahmetle anıyorum. Çok eski bir arkadaşımdı. Elim bir hastalık kendisini genç yaşta bizden aldı. Çok üzüldük. Ailesine tekrar başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.