Saba Lobjanidze Hatayspor’a güveniyor!

Bu sayede takıma kısa sürede uyum sağladığını ve katkı sunmaya başladığını belirten Gürcü futbolcu, "İlk geldiğim günden bana bu konforlu süreci yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendi istatistiğime hiç bakmadım. Çünkü takıma katkı sağlayabilmem benim için daha önemliydi. Tabii ki istatistikler de önemli. Ancak asıl yaptığım asist ve attığım gollerde takıma ne kadar katkı sunduğum benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

Ligi ilk 5 içerisinde bitirmeleri halinde çok mutlu olacağını aktaran başarılı orta saha oyuncusu, Hatayspor'un bu kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Lobjanidze, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu iyi performansı bir süre daha devam ettirdik. Daha sonrasında ise bazı sakatlık ve şanssızlıklar oldu. Bazen taraftarımıza hayal kırıklığı yaşattığımız anlar da oldu. Afrika Uluslar Kupası'na giden arkadaşlarımızın geri dönmesi ve sakatların iyileşmesiyle tekrar eski performansımıza döneceğimizi düşünüyorum. Bu gücü kendimizde buluyoruz. Buna inanıyoruz. Kendime de herhangi bir hedef koymuyorum. Çünkü ben haftalık performansıma maç maç bakıyorum. Şunu biliyorum, gelecek hafta iyi oynarsam, ondan sonraki hafta da iyi oynarsam sürekli takıma katkı sağlarsam zaten bazı şeylerin güzel olacağını düşünüyorum. O sebeple her hafta nasıl daha iyi olabilirim onun düşüncesindeyim."