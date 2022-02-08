Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya kupada tur arıyor! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 8.2.2022 19:26 Son Güncelleme: 8.2.2022 19:31

Son dakika: Kanarya kupada tur arıyor! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya kupada tur arıyor! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

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Son dakika: Kanarya kupada tur arıyor! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
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