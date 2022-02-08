Son dakika: Kanarya kupada tur arıyor! Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK!

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.