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Giriş Tarihi: 8.2.2022 07:51 Son Güncelleme: 8.2.2022 07:54

Trabzonspor taraftarından Konya maçına hücum

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor taraftarından Konya maçına hücum

Trabzon şehri hafta sonu oynanacak olan kritik karşılaşmaya kilitlendi. Taraftarlar, Konyaspor ile pazar günü oynanacak maçın dün satışa çıkan biletlerini dakikalar içinde tüketti.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da gözler pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Konyaspor maçına çevrildi. Ligde kendisine en yakın olan rakibi ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir mücadeleye çıkacak bordo-mavililerde dün sabah satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi.

Statta boş koltuk kalmasını istemeyen kulüp yetkilileri, kombinesi olup maça gelemeyecekler için 'Kombineni devret' seçeneğini de aktifleştirdi. Taraftarlar final karşılaşmalarından biri olarak görülen bu maç için sabırsızlanırken, Konyaspor karşılaşmasında bu sezonun en fazla doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.

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Trabzonspor taraftarından Konya maçına hücum
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