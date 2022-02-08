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Giriş Tarihi: 8.2.2022 07:46

Türkiye’nin Los Galacticos’u: Adana Demirspor

Türkiye’nin Los Galacticos’u: Adana Demirspor

Ligde 3. sıradaki Adana Demirspor’u sayfalarına taşıyan Fransızlar, Mavi Şimşekleri Türkiye’nin yıldızlar topluluğu olarak tanıttı.

Süper Lig'deki ilk sezonunda 3. sıraya tırmanan ve kadrosundaki dünyaca ünlü yıldızlarla herkesi büyüleyen Adana Demirspor, Avrupa medyasında da adından söz ettiriyor. Fransız So Foot dergisi, Mavi Şimşeklere 6 sayfa birden ayırırken başkan Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki dostluğa da dikkat çekti.

Adana Demirspor'u Türkiye'nin Los Galacticos'u olarak gösteren Fransızlar, başkan Sancak'ın Balotelli'ye elleriyle kebap yedirdiğine de vurgu yaptı. Teknik direktörlüğe İtalyan Montella'yı oturtan ve takımı da Balotelli, Gökhan İnler, Belhanda, Stambouli gibi yıldızlarla güçlendiren Adana ekibinin başarısının ardında başkan Sancak'ın olduğuna dikkat çekildi.

Belhanda transferinin öyküsüne de yer verilen yazıda Faslı oyuncunun "Başkan ancak evinde yemek hazırlarsa teklifi kabul ederim" sözleri üstüne Sancak'ın kendi evinde Kuzey Afrika yemeği olan Tajin'i hazırlatmasının ardından imza attığını duyurdu. Başkanın "Messi PSG'ye imza atmasa o da Adana'da olurdu" sözleri de sayfalardaydı...

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Türkiye’nin Los Galacticos’u: Adana Demirspor
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