Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vida'nın menajerinden transfer sözleri!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 09:57 Son Güncelleme: 8.2.2022 10:07

Vida'nın menajerinden transfer sözleri!

Vida’nın menajerinden transfer sözleri!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla ara ara eleştiriler alsa da takımın önemli parçalarından olan Domagoj Vida'nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Oyuncunun menajeri Uğur Avadan, Vida için teklifler geldiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta yıllık olarak en fazla kazanan oyuncu olan deneyimli Hırvat stoper Domagoj Vida için menajerinden tranfer açıklaması geldi. Ajansspor'un haberine göre oyuncunun menajeri olan Uğur Avadan, Vida'ya gelen transfer teklifleri duyurdu.

VİDA TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş tarafından Vida'ya sunulan 1+1+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 1.5 milyon Euro artı 500 bin Euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif yapılmıştı. Fakat bu teklif Hırvat stoper tarafından kabul görmemişti. Vida'nın menajeri Uğur Avadan transfer konusunda tekliflerin olduğunu ifade etti.

Uğur Avadan: "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler var. Ancak Vida'nın gönlünde bir Beşiktaş var. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu Domagoj Vida olarak dikkat çekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Yunan medyasından 'Türkiye' hazımsızlığı!
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
İBB-PKK birlikteliğine isyan eden Muhtar Cavide'den karşı dava: İmamoğlu ve Ongun'a 3-5 kuruşluk dava açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Vida'nın menajerinden transfer sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA