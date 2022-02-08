Vida’nın menajerinden transfer sözleri!

Uğur Avadan: "Vida'ya Avrupa'dan ve Arap yarımadasından teklifler var. Ancak Vida'nın gönlünde bir Beşiktaş var. Görüşme süreci devam ediyor. Yaşayıp göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu Domagoj Vida olarak dikkat çekiyor.