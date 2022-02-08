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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:29 Son Güncelleme: 8.2.2022 14:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Kasımpaşa’nın konuğu Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başladı. Kazanan takımının adını çeyrek finale yazdıracağı müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı yaşanıyor. İki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Gaziantep FK, İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük 14.30'da çaldı.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Harun, Feyzi, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Mendyl, Furkan, Vetrih, Recep, Figueiredo, Muhammet.

KASIMPAŞA 0-0 GAZİANTEP FK

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep
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