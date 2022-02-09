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Giriş Tarihi: 9.2.2022 14:17 Son Güncelleme: 9.2.2022 14:17

Beşiktaş'ın son 16'da konuğu Göztepe

AA
Beşiktaş’ın son 16’da konuğu Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası son turunda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Beşiktaş'ın son 16'da konuğu Göztepe
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