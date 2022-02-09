Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Göztepe maçında yok

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.
Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti. Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.
Beşiktaş Kulübü, bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier'in tedbir amacıyla Göztepe maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Georges-Kevin Nkoudou, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Valentin Rosier kadroya alınmadı.
Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.