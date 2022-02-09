Başakşehir’in yeni transferi Pizzi’den Gedson Fernandes itirafı!

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5 tane çok değerli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Belözoğlu, "Hepsi içerideki rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacak. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda sonuçlarla beraber örtüşecek bir sezon finali yaparız. Bu oyun ve oyuncu gücümüz var" dedi.
"ALDIĞIMIZ OYUNCULARI TÜRKİYE'YE GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİ"
"Bu transferlerle gol yollarındaki sıkıntıları çözebilecek misiniz" sorusuna yanıt veren Belözoğlu, "Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim vereceğine inanıyoruz. Yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyoruz. İstediğimiz oyuncular Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz oyuncular değildi. Başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK ÜSTÜN OYNADIK"
Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili görüş bildiren Emre Belözoğlu, "Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Çok üstün oynadık, maçı daha önceden de koparabilirdik. Ama kazanmak tabii ki önemliydi. Takımın, oyuncularımızın vermiş olduğu reakiyon ve çalışmalarımızı maça yansıtmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"FENERBAHÇE TARAFTARI VEFALIDIR"
Sarı lacivertli taraftarın her zaman vefalı olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda hedeflerimiz farklı olsa da onlarla hep beraber olduğumuzu biliyorum. Taraftarlara bir kez daha bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"EROL HOCA KENDİSİNİ İSPATLAMIŞ BİR İSİM"
Belözoğlu son olarak ligde karşılaşacakları Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Erol hocayla verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ben ama o günün şartlarında ayrıldım. Erol hoca kendisini ispatlamış bir isim. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım için de zor maç ama biz hazırlığımızı yaptık. Keyifli, centilmence bir maç olsun inşallah."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. İki futbolcu antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başakşehir'e geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Trezeguet, "Başakşehir gibi büyük bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"
Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu dile getiren Trezeguet, "Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Burada çok güzel anılarım vardı ve burada çok mutlu olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için ayrıca mutluyum. Hem Başakşehir'e hem takım arkadaşlarıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmak istiyorum. Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
"OKAKA ÖZEL BİR KARAKTER VE OYUNCU"
Öncelikle Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Diagne'ye çok teşekkür ederim, beraber geçirdiğimiz güzel zamandan ötürü. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağız. Okaka benim yeni arkadaşım değil. Daha önce onunla Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter ve oyuncu. Harika bir kişiliği var. Diğer takım arkadaşlarımızla beraber, Başakşehir için en iyisini yapmak için mücadele göstereceğiz. Burada önemli olan bireysel performanslar değil. Takımın göstereceği kolektif oyun" ifadelerini kullandı.
PİZZİ: BAŞAKŞEHİR'İ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ
Başakşehir'e transfer olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Pizzi, "Burada olmak benim için de mutluluk verici. Mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Güçlü bir kulübe geldim ve çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hep beraber Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz" şeklinde konuştu.
"GELMEDEN ÖNCE GEDSON VE CAİÇARA İLE KONUŞTUM"
Transfer olmadan önce eski takım arkadaşı Gedson Fernandes'ten bilgiler aldığını ifade eden Pizzi, "Gedson ile konuştum. O da Rizespor'da oynuyor. Diğer taraftan Caiçara ile de görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Burada olmak için verdiğim karar beni çok mutlu etti. Atmosfer bunu gösteriyor. Artık elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.
"HÜCUM HATTININ BÜTÜN POZİSYONLARINDA OYNADIM DİYEBİLİRİM."
Daha önce hücum hattının hemen hemen her bölgesinde forma giydiğini söyleyen Portekizli futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Hücum hattının bütün pozisyonlarında oynadım diyebilirim. Ancak burada artık karar mercii Emre hocamız. Emre hocanın vermiş olduğu görev doğrultusunda elimden gelen mücadeleyi göstermek zorundayım. Mücadelemi bu şekilde devam ettireceğim."