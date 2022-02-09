Fuat Çapa ikinci yarı için iddialı

Takımın ligdeki yeriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çapa, "Ligin ikinci devresine iyi başladığımızı düşünüyorum. Balıkesirspor ve Kocaelispor karşılaşmaları olsun. Keçiörengücü'ndeki beklenti çok fazlaydı. 3 puan almak isterdik ama bazen sahada istediğiniz oyunu oynayamayabiliyorsunuz. Oynanan oyundan ben de tatmin olmadım ama verilen mücadeleden tatmin oldum.

Camiamız sanki ligin gerçeklerini görmeyerek veya bilmeyerek hareket ediyor. Bugün biz Balıkesir'de galip geldik 'ya işte bu Balıkesir değil mi' gibi yorumlar oldu. Ne oldu sonra Balıkesir bir hafta sonra Tuzla'yı yendi. Burada alınan bir hafta olumlu veya olumsuz sonuçlar sezon sonunda işinizi kolaylaştırıyor ama sezon sonunda bitireceğiniz yeri belirlemiyor. Karamsar olmanın manası yok. Olumlu düşünelim olumlu şeyler olsun" diye konuştu.

