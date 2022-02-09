Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu
Giriş Tarihi: 9.2.2022 10:38

Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu

AA
Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi sona erdi. Türk kulüpleri, transfer dönemini önceki dönemlere oranla sakin geçirdi. 12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasındaki ara transfer döneminde, medyanın en çok konuştuğu isim 6 bin 93 içerikle Gedson Fernandes oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 12 Ocak- 8 Şubat 2022 tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 6 bin 93 haberle Gedson Fernandes oldu. Galatasaray'ın devreye girdiği ancak Beşiktaş'ın transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı genç oyuncu adını zirveye yazdırdı.

EN MEDYATİK 11
Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Pena, 5 bin 241 içerikle transfer döneminin en medyatik ikinci ismi olarak kayıtlara geçti. 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis, eski takımına geri döndü ve 5 bin 192 içerikle ara transferin en çok konuşulan üçüncü ismi oldu.

Uzun yıllardır Başakşehir'de forma giyen ve şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca 4 bin 69 içerikle dördüncü sırada yer alırken, İngiltere'den tekrar Fenerbahçe'ye dönüş yapan Ozan Tufan 3 bin 326 haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan beşinci isim olarak kayıtlara geçti.

Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Erick Pulgar (2 bin 710), Semih Kaya (2 bin 518), Serdar Gürler (2 bin 399), Yusuf Erdoğan (2 bin 53), DeAndre Yedlin (bin 590), Luiz Adriano (bin 251) olarak sıralamada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"
Öğretmen Meslek Kanunu'nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var
Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? İşte yalanın yayılma ağı
HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler
Avrupa’yı küçük düşüren masa! Macron alay konusu oldu
İstanbul'un kaynakları trollere akıtılıyor: Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Son dakika: Fenerbahçe son saniyede yıkıldı! Kayserispor çeyrek finale yükseldi | İşte maçın özeti...
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığında flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer döneminde en çok Gedson Fernandes konuşuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA