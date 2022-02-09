Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor’un konuğu Antalyaspor! -CANLI

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maç saat 17.30'da başladı ve karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.
Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.
Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
CANLI SKOR: HATAYSPOR 0-0 ANTALYASPOR
İKİ TAKIMIN 11'İ
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Falette, Samuel, Onur, Dylan, Ribeiro, Kahraba, Ayoub, Mame Diouf
Antalyaspor: Diogo, Floranus, Haji, Milosevic, Güray, Poli, Ghacha, Gökdeniz, Doğukan, Hakan, Veysel