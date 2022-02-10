Beşiktaş - Göztepe maçının ilk yarısında gergin anlar! Halil Akbunar yedek kulübesiyle tartıştı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. İlk devrenin bitiş düdüğüyle birlikte Göztepe kaptanı Halil Akpunar ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı.
Göztepe kaptanı Halil Akpunar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.
Tartışma soyunma odası koridorunda da devam etti. Araya giren futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.