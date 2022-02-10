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Giriş Tarihi: 10.2.2022 18:48

Fatih Özgökçen'den Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajı!

AA
Fatih Özgökçen’den Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajı!

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşma öncesi dostluk mesajı verdi. Özgökçen, "Aynı vatanın evlatları olarak, her zaman sporun birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz" dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özgökçen, Anadolu'nun iki güzide şehrinin dostluğu ve kardeşliğinin bir doksan dakikaya sığmayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

Futbolun hiçbir zaman hayati bir mesele olmadığına dikkati çeken Özgökçen, "Aynı vatanın evlatları olarak, her zaman sporun birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz. Ayrıştırmak, kutuplara ayırmak, ötekileştirmek en kolay olandır. Centilmen duruşumuzu hiçbir zaman bozmayalım." ifadelerini kullandı.

Konyasporlu taraftarlara da seslenen Özgökçen, "Futbolun 2021-2022 sezonundan ibaret olmadığını her fırsatta hatırlamamız gerekiyor. Elbette her maçı kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Fakat kazanmak ve kaybetmek sporun doğasında var. Sonuna kadar birbirimize destek olup, çalışacağız. Kazansak da kaybetsek de 100 yıllık büyük çınar Konyaspor'un vakarlı duruşundan vazgeçmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fatih Özgökçen'den Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajı!
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