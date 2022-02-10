Fatih Özgökçen’den Trabzonspor maçı öncesi dostluk mesajı!

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özgökçen, Anadolu'nun iki güzide şehrinin dostluğu ve kardeşliğinin bir doksan dakikaya sığmayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

Futbolun hiçbir zaman hayati bir mesele olmadığına dikkati çeken Özgökçen, "Aynı vatanın evlatları olarak, her zaman sporun birlikteliğimizi artırmasını amaç edinmeliyiz. Ayrıştırmak, kutuplara ayırmak, ötekileştirmek en kolay olandır. Centilmen duruşumuzu hiçbir zaman bozmayalım." ifadelerini kullandı.