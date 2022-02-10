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Giriş Tarihi: 10.2.2022 20:02 Son Güncelleme: 10.2.2022 20:03

Fenerbahçe'de Mesut Özil çalışmalara başladı

AA
Fenerbahçe’de Mesut Özil çalışmalara başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak günü tedavi programları ile noktaladı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil çalışmalara başladı
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