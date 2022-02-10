Giresunspor’da Sankhare’nin maskesi çabuk düştü

Giresunspor'un Senegelli oyuncusu Younousse Sankhare'nin Fransız gazetesi L'Equipe'e verdiği demeç büyük yankı uyandırmıştı. Ancak tehdit edildiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Sankhare'nin yalanları çabucak ortaya çıktı.

ELEKTRİK FATURASI OYUNCUYA AİT

Olayın perde arkası ise şöyle: Takımın kötü oynadığı bir maçtan sonra taraftarlarca protesto edilmesini kendisine mal eden Senegalli futbolcunun evinin elektriklerinin kesildiği iddiası da yalan çıktı. Giresunspor'un evin kirasını ödediği ancak elektrik parasının oyuncuya ait olduğu belirtilirken, Sankhare'nin 3 tane faturayı, (162 TL, 136 TL ve 529 TL) ödemediği için evinin elektriğinin kesildiği belirlendi.

HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Ayrıca idmanda takım arkadaşı Serginho'ya saldıran ve zor durdurulan oyuncu, saldırgan hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Yönetimin kendisine uyarıda bulunmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen Senegalli'nin 2023'te bitecek iki yıllık sözleşmesindeki bütün parayı istediği ve bunun için de bu yönde bir demeç verdiği açığa çıktı. Giresunspor yönetimi iddiaları reddederken Sankhare hakkında hukuki girişimlerin başlatıldığı duyuruldu.

NE DEMİŞTİ?

L'Equipe'e konuşan Sankhare, "Bana mobbing uygulanıyor. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Korkuyorum açıkçası. Güvenliğim için endişeliyim. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler. Telefonumu arabada şarj ediyorum. Evi ve arabamı iade etmem istendi" demişti.

