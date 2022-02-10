Giresunspor'dan Sankhare için olay sözler! "Kafa attı, boğazına..."

"ÇOK ÜZGÜN VE KIRGINIZ, BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Önal, taraftarın kötü performansı nedeniyle bir maçta Sankhare'yi ıslıkladığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Top onun her ayağına gittiğinde onu ıslıkladı ama bu bir tepkidir, bu şu demektir; 'Sankhare düzgün oynamıyorsun, kendine bir çekidüzen ver.' demektir. Yani kimse onun kapısına gitmedi, kimse ona 'Seni şöyle yaparız, böyle yaparız.' demedi. Bazen insanlar iyi oynar, bazen kötü oynar, kızar, ıslıklar ama akabinde de yarın yolda görse, kendi futbolcusudur onunla fotoğraf çektirmek ister. Bu, her yerde bu şekildedir."

Sankhare'nin açıklamalarının iftira olduğunu ifade eden Önal, "Biz bu konuda çok üzgünüz, çok kırgınız, biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bununla ilgili yasal süreci başlattık. Bunlar inanılacak ve gerçekliği olacak konular değildir" diye konuştu.