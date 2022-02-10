Sinan Gümüş'ten Fenerbahçe sözleri! "Fenerbahçe'de oynamak..."

Bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye gittiğin için pişmanlık duydun mu?" sorusuna Sinan, "Pişmanlık değil. Fenerbahçe'de oynamam önemliydi. Forma şansı bulamadığım için mutsuzdum. Bir oyuncu karar verir ve arkasında durur." cevabını verdi.

Sinan Gümüş, 2 hafta içerisinde fizik olarak hazır hale geleceğine inandığını belirtti. Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Gümüş'ün transfer sürecinde çok kararlı durduğunu ve camianın kendisinden beklentileri olduğunu kaydetti.