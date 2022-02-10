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Giriş Tarihi: 10.2.2022 10:15

Süper Lig'de 25. hafta İzmir'de başlıyor

AA
Süper Lig’de 25. hafta İzmir’de başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta başlıyor. Haftanın açılış maçı yarın (11 Şubat) İzmir'de Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

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Süper Lig'de 25. hafta İzmir'de başlıyor
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