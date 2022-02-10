Trabzonspor hem ligde hem kupada dolu dizgin

Ligde 24 hafta sonunda 57 puanla bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, kupada da adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.