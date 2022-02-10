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Giriş Tarihi: 10.2.2022 13:37 Son Güncelleme: 10.2.2022 13:40

Türkiye FIFA sıramalasında 2 basamak geriledi

AA
Türkiye FIFA sıramalasında 2 basamak geriledi

A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 39. basamağa geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor. Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1828,45 -
2 Brezilya 1823,42 -
3 Fransa 1786,15 -
4 Arjantin 1766,99 +1
5 İngiltere 1755,52 -1
6 İtalya 1740,77 -
7 İspanya 1704,75 -
8 Portekiz 1660,25 -
9 Danimarka 1654,54 -
10 Hollanda 1653,73 -

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Türkiye FIFA sıramalasında 2 basamak geriledi
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