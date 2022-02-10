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Giriş Tarihi: 10.2.2022 17:08 Son Güncelleme: 10.2.2022 18:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un konuğu Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’un konuğu Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Kazanan takımın adını çeyrek finale yazdıracağı müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta Ümit Öztürk düdük çalıyor. Saat 17.30'da başlayan müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Rakibine üstünlük sağlayacak ekip çeyrek finalist olacak.

Ligin ilk maçında Alanya'da mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakmak isteyen Adana Demirspor yine deplasmanda turu geçmek istiyor. Alanyaspor ise son haftaların çıkışını kupada da devam ettirerek kazanmak istiyor.

CANLI | Alanyaspor 1- 0 Adana Demirspor (İlk yarı oynanıyor)

22' Wilson Eduardo

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Milunovic, Awaziem, Fer, Umut, Borja, Oğuz, Efecan, Tayfur, Eduardo

Adana Demirspor: Vedat, Alper, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Erhun, Akintola, Assombalonga

GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK
10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozu durumunda... Bu futbolcuların yanı sıra iki takımda da önemli golcüler var. Mavi-Lacivertliler'de Balotelli'nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle takımları için müthiş bir mücadele gösteriyor. Turuncu-Yeşilli takımda ise Emre Akbaba'nın yanı sıra Famara 8, Davidson 6, Babacar 6, Oğuz ise 4 golle Güney temsilcisi için ter döküyor.

Hakem Ümit Öztürk Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Tuna ve Cemil Tunç yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses... Ümit Öztürk daha önce Alanyaspor'un 12 maçında görev alırken. Adana Demirspor'un ise 3 maçında düdük çaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un konuğu Adana Demirspor
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