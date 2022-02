Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis’ten Beşiktaş itirafı

İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Çok kendine has. Hayat zor olsa da insanlar her zaman mutlular ve yardım etmeye hazırlar. Türk yemekleri içinde en fazla serpme kahvaltıyı seviyorum. Türk yemeği olmayanlardan ise annemin yaptığı Senegal yemeklerini seviyorum. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyorum. Sanırım başka şansım yoktu. Bu benim için hayaldi. Gerçekleştirmek için her şeyi yaptım. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Daha güçlü olarak geri döneceğiz. Maç maç düşünüp, takım olacağız ve bu ruha ihtiyacımız olacak. Ama desteğinize ihtiyacımız var. Çalışıp Galatasaray'ı zirveye taşımalıyız.