Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis’ten Beşiktaş itirafı





18 NUMARA TERCİHİNİN SEBEBİ

Neden 18 numarayı tercih ediyorum? Çünkü 18 numara benim ilk forma numaram. En başından beri. O yüzden 18'i tercih ediyorum. İdollerim çok var. Biri George Weah... Diğerleri Seedorf ve Drogba. Genç oyuncular vücuduna iyi bakmalı. Tutkularınıza ve işinize zaman ayırın ve de odaklanın çünkü zaman çok çabuk akıp gidiyor. Gol atma şeklim fark etmiyor benim için. Yeter ki çizgiyi geçsin. Attığım en güzel golü değil, ben her zaman geleceği konuşmayı severim. Umarım Kayseri'ye gol atarım ve en güzeli o olur.