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Giriş Tarihi: 11.2.2022 11:07 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:08

Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kayserispor

AA
Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kayserispor

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, 25. hafta mücadelesinde Kayserispor'la karşılaşacak. İstanbul'daki zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (12 Şubat) sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

İKİ FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

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Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kayserispor
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