Juventus ile Fiorentina yarı finale çıktı

MERİH DEMİRAL'LI ATALANTA KUPAYA VEDA ETTİ

"Mor menekşeler" olarak anılan Fiorentina da Atalanta'yı deplasmanda son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek, yarı finale çıktı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta, konuk Fiorentina'nın golleri 9 ve 71. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada Nikola Milenkovic'ten geldi. Atalanta'nın gollerini ise 30. dakikada Davide Zappacosta, 56. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti. Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı finalin diğer ayağında ezeli rakipler Inter ve Milan eşleşmişti.