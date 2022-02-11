Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Kötü giden kariyerini Adana Demirspor'a tersine çeviren Mario Balotelli, gol krallığında 12 gollü Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Pesic, 11'er gollü Trabzonsporlu Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok'u en çok gol atan dördüncü oyuncu olarak takip ediyor. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden Balotelli, Adana'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Balotelli, gösterdiği performansla İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin de radarına girdi. İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi 3 yıl sonra yeniden milli takıma çağırdı.