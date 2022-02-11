Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor
Giriş Tarihi: 11.2.2022 11:42 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:42

Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

DHA
Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından mavi lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemesi beklenen teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maça katılamayacağını bildirdi.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de güçlü kadrosuyla ligin 24'üncü haftasında kendisine 3'üncü sırada yer bulan Adana Demirspor, oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle dikkat çeken performans sergiledi.

Yıldız oyuncuların yer aldığı kadrosuyla ligin güçlü takımları arasında yer alan mavi lacivertli takımda forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli, ligde oynadığı 20 maçta 10 gol kaydedip, 3 asist performansı gösterdi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Kötü giden kariyerini Adana Demirspor'a tersine çeviren Mario Balotelli, gol krallığında 12 gollü Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Pesic, 11'er gollü Trabzonsporlu Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok'u en çok gol atan dördüncü oyuncu olarak takip ediyor. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden Balotelli, Adana'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Balotelli, gösterdiği performansla İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin de radarına girdi. İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi 3 yıl sonra yeniden milli takıma çağırdı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA KATILAMAYACAK
İtalyan Mancini, yıldız futbolcuyu Beşiktaş karşısında izlemek için Adana'ya geleceğini bildirdi. Adana Demirsporlu taraftarlar, Mancini'yi misafir etmeyi beklerken, İtalyan teknik adam vatandaşı olan mavi lacivertli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp, bir programından dolayı katılamayacağını kaydetti. Mancini'nin ilerleyen haftalarda Adana Demirspor'un bir başka maçını izlemeye geleceğini de söylediği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Sosyeteyi sarsan suçlama! Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir
Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Elektrik fiyatları masada
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA