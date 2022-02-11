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Giriş Tarihi: 11.2.2022 07:58

Süper Lig'de musluğu kıstık!

UĞUR ÇEM
Süper Lig’de musluğu kıstık!

Süper Lig’in ara transfer döneminde ekiplerimiz titiz davrandı. Kulüplerimiz geçen sezon 118 isme 23.8 milyon Euro verirken bu yıl 74 futbolcuya 11.5 milyon Euro ödedi. En fazla harcamayı Trabzonspor (8.3 milyon Euro) gerçekleştirdi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, kulüpler ince eleyip sık dokudu. 74 transfere toplamda 11.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapan takımlar, 118 takviyeye 23.8 milyon Euro ödediği geçen sezonun çok gerisinde kaldı.

Bu yıl 9 ismi renklerine bağlayan Trabzonspor, en fazla transfere imza atan takım oldu. Bordo-mavililerin kasasından 8.3 milyon Euro çıkarken, Fırtına toplam rakamın yüzde 72'sini tek başına harcadı.

Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon Euro, Taha Altıkardeş için de Bursaspor'a 1.1 milyon Euro bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Bertolacci, Karagümrük'ten 1 milyon Euro'ya Kayserispor'a giderken, Konyasporlu Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi 800 bin Euro'ya tamamlandı. G.Saray; Pena, Gomis, Pulgar ve Semih Kaya'ya bonservis vermedi. F.Bahçe kiralık gönderdiği Ozan Tufan'ı geri çağırdı, Beşiktaş ise transfer yapmadı.

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Süper Lig'de musluğu kıstık!
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