Süper Lig’de musluğu kıstık!

Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, kulüpler ince eleyip sık dokudu. 74 transfere toplamda 11.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapan takımlar, 118 takviyeye 23.8 milyon Euro ödediği geçen sezonun çok gerisinde kaldı.

Bu yıl 9 ismi renklerine bağlayan Trabzonspor, en fazla transfere imza atan takım oldu. Bordo-mavililerin kasasından 8.3 milyon Euro çıkarken, Fırtına toplam rakamın yüzde 72'sini tek başına harcadı.

Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon Euro, Taha Altıkardeş için de Bursaspor'a 1.1 milyon Euro bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Bertolacci, Karagümrük'ten 1 milyon Euro'ya Kayserispor'a giderken, Konyasporlu Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi 800 bin Euro'ya tamamlandı. G.Saray; Pena, Gomis, Pulgar ve Semih Kaya'ya bonservis vermedi. F.Bahçe kiralık gönderdiği Ozan Tufan'ı geri çağırdı, Beşiktaş ise transfer yapmadı.