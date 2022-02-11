Trabzonsporlu futbolcular iklim değişikliğine dikkati çekti!

Trabzonsporlu oyuncular, iklim değişikliğine dikkati çekmek için kamera karşısına geçti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun iklim değişikliği temasıyla koşulacağı aktarıldı.