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Giriş Tarihi: 11.2.2022 08:59 Son Güncelleme: 11.2.2022 09:07

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Eşleşmeler belli oluyor

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Eşleşmeler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu sona erdi. Dün, penaltılarla Göztepe'yi eleyen Beşiktaş çeyrek finale yükselen son takım oldu. Çeyrek final eşleşmeleri ise bugün A Spor ekranlarında canlı yayında belli olacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar...

A Spor ekranlarında canlı yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Çeyrek finale kalan son takım ise dün Göztepe'yi penaltılarda mağlup eden Beşiktaş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın (11 Şubat) saat 14.30'da Turkuvaz Medya ev sahipliğinde yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

-Trabzonspor
-Beşiktaş
-Alanyaspor
-Gaziantep
-Karagümrük
-Kayserispor
-Antalyaspor
-Sivasspor

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Eşleşmeler belli oluyor
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