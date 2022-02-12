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Giriş Tarihi: 12.2.2022 22:58 Son Güncelleme: 12.2.2022 22:58

Dünyanın en büyüğü Chelsea! Uzatmalarda şampiyonluğa ulaştı

AA
Dünyanın en büyüğü Chelsea! Uzatmalarda şampiyonluğa ulaştı

2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın final maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Libertadores Kupası'nı kaldıran Palmeiras karşılaştı.

Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakanın 55. dakikasında Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64. dakikada Raphael Veiga'nın penaltıdan bulduğu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Normal süre bu skorla sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın 117. dakikasında Kai Havertz'in penaltıdan kaydettiği golle 2-1 galip gelen Chelsea, kupadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük maçında ise Mısır temsilcisi El-Ehli, Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımını 4-0 yendi.

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Dünyanın en büyüğü Chelsea! Uzatmalarda şampiyonluğa ulaştı
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