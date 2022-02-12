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Giriş Tarihi: 13.2.2022 01:16 Son Güncelleme: 13.2.2022 01:22

Enes Ünal önce Getafe'yi ayakta tuttu, sonra sakatlandı

Enes Ünal önce Getafe’yi ayakta tuttu, sonra sakatlandı

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid'e karşı 2 gol birden kaydetti. Atletico Madrid'in 4-3 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında talihsiz bir an yaşayan golcü oyuncumuz, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, sahasında Getafe'yi ağırladı. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 4-3 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki penaltı golüyle maça damga vuran Enes Ünal, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Enes Ünal, bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca Enes Ünal, La Liga'da çıktığı son 7 maçta 7. golünü ağlara göndermeyi başardı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 39 puana yükseldi. Getafe ise 25 puanda kaldı.

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Enes Ünal önce Getafe'yi ayakta tuttu, sonra sakatlandı
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