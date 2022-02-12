Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlıktan kurtulamıyor! Dikkat çeken Arsenal detayı...
Giriş Tarihi: 12.2.2022 10:20

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlıktan kurtulamıyor! Dikkat çeken Arsenal detayı...

Fenerbahçe’de Mesut Özil sakatlıktan kurtulamıyor! Dikkat çeken Arsenal detayı...

Süper Lig'de Başakşehir'e ve kupada da Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak. Maç öncesi açıklanana kamp kadrosunda 6 önemli isim yer almadı. Bunlardan bir tanesi de Serdar Dursun'la birlikte takımın en golcü ismi olan Mesut Özil oldu. Mesut Özil'in sık sık sakatlanması teknik ekibi zora sokuyor.

Süper Lig'de Kadıköy'de ligde Başakşehir'e ve kupada da Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de istenilen performans ortaya konulamıyor. Taraftarın yönetime ve futbolculara isyanı büyüyor.

Bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil, İrfan Can, Ozan Tufan, Crespo, Novak ve Luiz Gustavo gibi önemli isimler kadroya alınmadı.

MESUT ÖZİL, ARSENAL'DAKİ SAKATLIĞINI F.BAHÇE'DE BİR YILDA YAŞADI

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, hastalık ve sakatlıklardan dolayı kayıpları oynuyor. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki son üç sezonunda yaşadığı sakatlığı bir yılda geçti.

Kanarya'da 9 kez çeşitli bölgelerinden problemler nedeniyle 119 gündür formasına uzak kalan Mesut, Arsenal'deki son 3 sezonunda 7 defa sakatlandı ve 102 gün oynayamadı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana bir türlü süreklilik sıkıntısını aşamadı.



KADROYA YİNE ALINMADI

Son olarak belinden rahatsızlanan yıldız futbolcu; bu sezon ayak bileğinde hasar, kasık (2) ve gribal enfeksiyon yaşayıp takımını yalnız bıraktı. Kanarya, Mesut'un yokluğunda çıktığı 8 maçta 14 puan kaybetti. Yıldız oyuncu, Giresunspor maçı kadrosunda da yer almadı.

GİRESUN-F.BAHÇE MAÇI KÜÇÜK'ÜN

Süper Lig'in 25. haftasında bugün, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya Mete Kalkavan atandı. F.Bahçe'nin Giresunspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi: Peş peşe açıklamalar geliyor! ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceği iddiası
Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 YKS başvuruları başladı
Bakan Nureddin Nebati'nin Londra toplantısı sonrası yabancı basında çarpıcı analiz! "Türkiye ekonomisi tüm endişeleri boşa çıkardı"
Elektrik faturalarına yeni düzenleme ve indirim nasıl olacak? Bakan Dönmez'den son dakika elektrik açıklaması...
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
Zeytinliği sattı İmamoğlu’na koştu
SON DAKİKA! Elektrik faturaları için yeni formüller! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlıktan kurtulamıyor! Dikkat çeken Arsenal detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA