Fenerbahçe’de Mesut Özil sakatlıktan kurtulamıyor! Dikkat çeken Arsenal detayı...

Süper Lig'de Kadıköy'de ligde Başakşehir'e ve kupada da Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de istenilen performans ortaya konulamıyor. Taraftarın yönetime ve futbolculara isyanı büyüyor.
Bugün zorlu Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil, İrfan Can, Ozan Tufan, Crespo, Novak ve Luiz Gustavo gibi önemli isimler kadroya alınmadı.
MESUT ÖZİL, ARSENAL'DAKİ SAKATLIĞINI F.BAHÇE'DE BİR YILDA YAŞADI
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, hastalık ve sakatlıklardan dolayı kayıpları oynuyor. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki son üç sezonunda yaşadığı sakatlığı bir yılda geçti.
Kanarya'da 9 kez çeşitli bölgelerinden problemler nedeniyle 119 gündür formasına uzak kalan Mesut, Arsenal'deki son 3 sezonunda 7 defa sakatlandı ve 102 gün oynayamadı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana bir türlü süreklilik sıkıntısını aşamadı.
KADROYA YİNE ALINMADI
Son olarak belinden rahatsızlanan yıldız futbolcu; bu sezon ayak bileğinde hasar, kasık (2) ve gribal enfeksiyon yaşayıp takımını yalnız bıraktı. Kanarya, Mesut'un yokluğunda çıktığı 8 maçta 14 puan kaybetti. Yıldız oyuncu, Giresunspor maçı kadrosunda da yer almadı.
GİRESUN-F.BAHÇE MAÇI KÜÇÜK'ÜN
Süper Lig'in 25. haftasında bugün, yarın ve pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmaya Mete Kalkavan atandı. F.Bahçe'nin Giresunspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.