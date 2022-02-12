Galatasaraylı Omar Elabdellaoui geçirdiği zor günleri anlattı! "Doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin' dedim"

"YENİDEN GÖRMEM RÜYANIN GERÇEK OLMASI GİBİYDİ"

Tekrar görmeye başlama anım gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi."