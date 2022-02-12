Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Omar Elabdellaoui geçirdiği zor günleri anlattı! "Doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin' dedim"
Giriş Tarihi: 12.2.2022 12:44 Son Güncelleme: 12.2.2022 12:50

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui geçirdiği zor günleri anlattı! "Doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin' dedim"

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui geçirdiği zor günleri anlattı! Doktora ’Bana yalnızca gerçeği söyleyin’ dedim

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, 2021 yılının yılbaşı kutlamasında çocukları eğlendirmek isterken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanmış ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Norveçli oyuncu, yaşadığı zor günleri The Guardian'a anlattı.

Galatasaray'ın lisansını yeniden çıkardığı Omar Elabdellaoui, İngiliz The Guardian gazetesine röportaj verdi. Norveçli sağ bek, yılbaşı gecesi ve ardından yaşadıklarını anlattı. İşte Omar'ın sözleri...

"YÜZÜMÜN TAMAMEN YANDIĞINI HİSSETTİM"
O an sadece gözümde bir şey olduğunu ve onu çıkarıp temizlemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra yüzümün tamamen yandığını ve her şeyin karardığını hissettim. Durumu anlamaya çalışıyordum ama bu kolay değildi. Barutun etkisiyle yüzüm yanmıştı. İnsanlar için durumun vahametini tereddüt etmeden anlatmak zordu sanırım.

Bir an doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin, ne kadar kötü olduğunu söyleyin' dedim. Doktor da bana 'Sol gözün çok kötü görünmüyor ama sağ gözün, onu bilemiyoruz' diye karşılık verdi. Söyleyiş tarzından iyi durumda olmadığını anladım.

700

"IŞIĞI KAYBETMEKTEN KORKTUM"
Uyumaya cesaret edemedim. Sol gözümde birkaç günün ardından biraz ışık belirir belirmez, karanlıktan korktuğumdan uyumaktan da korktum, gözlerimi kapatmaktan da korktum. Solumdan küçücük bir ışık gelse de, ışığı kaybetmekten korktuğum için orada olup olmadığını sürekli kontrol ediyordum.

İlk günlerde gerçekten kontrolüm yoktu. Her şey karanlıktı. Gece mi gündüz mü olduğunu fark edemiyordum. Zaman mevzu dışı hale gelmişti. Bir çok insan, bir çok çıkan ses vardı. Göremiyor ama her şeyi duyuyorsanız, sesler çok daha gürültülü bir hale geliyor.

"YENİDEN GÖRMEM RÜYANIN GERÇEK OLMASI GİBİYDİ"
Tekrar görmeye başlama anım gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara metrosundaki skandal görüntülere tepkiler çığ gibi! Bu ne rezalet Mansur Yavaş: Halkın can güvenliği kimlere emanet?
SON DAKİKA! Elektrik faturaları için yeni formüller! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?
Zeytinliği sattı İmamoğlu’na koştu
Son dakika! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den A Haber'e özel açıklamalar
Bakan Nureddin Nebati'nin Londra toplantısı sonrası yabancı basında çarpıcı analiz! "Türkiye ekonomisi tüm endişeleri boşa çıkardı"
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmesi: Peş peşe açıklamalar geliyor! ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgale başlayabileceği iddiası
Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 YKS başvuruları başladı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Tahliyeler başladı
İP’in 80 milyonluk faturası CHP’den...
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui geçirdiği zor günleri anlattı! "Doktora 'Bana yalnızca gerçeği söyleyin' dedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA