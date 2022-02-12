Gedson Fernandes’ten dikkat çeken istatistik! Süper Lig’de herkesi geride bıraktı...

İKİNCİ MAÇINDA SÜPER LİG'İN EN İYİ İSTATİSTİĞİNİ YAKALADI

Gedson Fernandes, dün oynanam çata 11.35 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Ayrıca girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Portekizli oyuncu Süper Lig'de bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olmayı başardı.