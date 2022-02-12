Gedson Fernandes’ten dikkat çeken istatistik! Süper Lig’de herkesi geride bıraktı...

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında dün Altay ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Dün oynanan maçta Gedson Fernandes'in ortaya koyduğu performans dikkat çekti.
TRANSFER SAVAŞINA SEBEP OLMUŞTU
Ara transfer döneminde Galatasaray ile Beşiktaş Gedson'u kadrosuna katmak için mücadele etmiş ve kazanan Beşiktaş olmuştu. Bonservisiyle birlikte transfer edilen Gedson Fernandes, sezon sonun kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.
GEDSON'DAN İKİ MAÇTA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Rizespor formasıyla ilk maçına geçen hafta Adana Demirspor karşısına çıkan Gedson Fernandes, takımının tek golünün asistini yapmıştı. Dün oynana Altay maçında da dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
İstekli oyunuyla dikkat çeken Gedson Fernandes dünkü maça ilk 11'de başladı. Maç eksiği olmasına rağmen dün oynanan maçta güçlü fiziğiyle dikkat çeken oyuncu alkış aldı.
İKİNCİ MAÇINDA SÜPER LİG'İN EN İYİ İSTATİSTİĞİNİ YAKALADI
Gedson Fernandes, dün oynanam çata 11.35 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Ayrıca girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Portekizli oyuncu Süper Lig'de bir maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olmayı başardı.
SAHİPSİZ TOPTA DA İLK SIRADA YER ALDI
6 topla sahanın en fazla sahipsiz top kazanan ismi olan Gedson Fernandes, 6 kezle takımın en fazla adam eksilten ikinci oyuncu olmayı başardı. Gedson, yüzde 86 altı pas yüzdesiyle de dikkat çekti.
Gedson Fernandes: Olumlu sonuçlar almamız gerekiyor. Deplasmanda alınan 1 puan şu an için iyi gibi gözüküyor. Tabii ki zor durumdayız pozisyon olarak. Arkadaşlarım da durumun farkında, artık maç maç bakacağız.