Hamsik için karar zamanı

Konya maçı öncesinde herkesin gözü kulağı Marek Hamsik'te... Yıldız oyuncunun Sivas maçında sol arka alt adalesinde gerilme meydana gelmişti. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Slovak futbolcunun, bu hafta oynaması teknik heyetin en büyük isteğiydi. Dün uzun bir aradan sonra ilk kez sahaya çıkan ve çimlere basan 34 yaşındaki orta saha, takımdan ayrı koşu yaptı.

YARIN KULÜBEDE KALABİLİR

Antrenmanın hiçbir bölümünde takımla çalışamayan oyuncunun, bugünkü son idmanda takımla olup olmayacağı netlik kazanmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i cuma günü deneyeceklerini söylemişti. Ancak oyuncunun yine ayrı çalışması ve sakatlığıyla ilgili tamamen bir geri dönüş yaşamaması keyifleri kaçırdı. Hamsik'in yarın yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek.

EKSTRA PRİM YOK

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı öncesi yaptığı, "Sadece bir lig maçı oynayacağız" açıklamasından sonra yönetim kurulu da maç için standart prim uygulama kararı aldı. Bu sezon sadece iki kez ekstra prim veren yönetim, normal şekilde devam ederek takım üzerinde oluşabilecek baskıya engel oldu.

DORUKHAN'IN ADRESİ SAĞ BEK

Bordo-Mavili takımda Peres'in cezalı olduğu haftada Dorukhan Toköz sağ beke geri dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan'dan özellikle savunmadan oyun kurma konusunda daha fazla sorumluluk almasını isteyecek. 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması ile 8 maçta sağ bek olarak görev aldı.

KALKAVAN ATAMASINA TEPKİ!

Ligin zirve yarışındaki iki takımını karşı karşıya getirecek maça Mete Kalkavan'ın atanması bordo-mavili taraftarlar ve yerel medyada büyük tepki gördü. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Kalkavan'ın eski maçlarda Trabzonspor aleyhindeki kararları hatırlatılırken, yaptığı hatalar bir kez daha vurgulandı. Karadeniz ekibi, Mete Kalkavan'ın yönettiği 16 maçta sadece 3 kez galibiyet yüzü görürken 6 defa yenildi ve 7 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.