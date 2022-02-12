İsmail Kartal'dan galibiyet yorumu! "İlk defa istatistiklerin karşılığını aldık"

"FENERBAHÇE, HER MAÇINI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR"

Kartal, daha önceki maçlara göre bütün istatistiklerde ilk defa karşılık aldıklarına dikkati çekerek, "Oynadığınız maçlarda karşılığını alamamıştık. Bugün ilk defa istatistiklerin karşılığını aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Daha da farklı kazanabilirdik. Giresunspor da kazanmak için oyunun başında iyi mücadele etti. Sonuçta biz daha çok istedik, daha fazla hakkettik." ifadelerini kullandı.