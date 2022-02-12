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Giriş Tarihi: 12.2.2022 15:57 Son Güncelleme: 12.2.2022 16:09

Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu Gaziantep! Yeni transferler ilk kez sahada -CANLI-

Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu Gaziantep! Yeni transferler ilk kez sahada -CANLI-

Süper Lig’de 25. Hafta heyecanı devam ediyor. Son lig maçında Kadıköy’de Fenerbahçe’yi mağlup eden Başakşehir, bugün evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 25. Haftada Başakşehir ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta Başakşehir'in yeni transferleri Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de başlayacak.

Başakşehir son lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Diğer yandan Gaziantep ise evinde ligin formda takımı Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ

Başakşehir | Volkan, Júnior Caiçara, Youssouf, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trézéguet, Pizzi, Chadli, Okaka.

Gaziantep FK | Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Furkan, Mendyl, Recep, Alexandru Maxim, Vetrih, Muhammet.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP

CANLI ANLATIM

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Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu Gaziantep! Yeni transferler ilk kez sahada -CANLI-
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