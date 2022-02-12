Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu Gaziantep! Yeni transferler ilk kez sahada -CANLI

Süper Lig'de 25. Haftada Başakşehir ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta Başakşehir'in yeni transferleri Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de başlayacak.
Başakşehir son lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Diğer yandan Gaziantep ise evinde ligin formda takımı Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ
Başakşehir | Volkan, Júnior Caiçara, Youssouf, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trézéguet, Pizzi, Chadli, Okaka.
Gaziantep FK | Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Furkan, Mendyl, Recep, Alexandru Maxim, Vetrih, Muhammet.
CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP