Süper Lig’de Başakşehir’in konuğu Gaziantep! Yeni transferler ilk kez sahada -CANLI

Başakşehir son lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Diğer yandan Gaziantep ise evinde ligin formda takımı Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ

Başakşehir | Volkan, Júnior Caiçara, Youssouf, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Serdar, Trézéguet, Pizzi, Chadli, Okaka.

Gaziantep FK | Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Furkan, Mendyl, Recep, Alexandru Maxim, Vetrih, Muhammet.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 GAZİANTEP

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