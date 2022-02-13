Beşiktaş’ta Pjanic bilinmezliği! Transferin şartları yönetimi zorluyor...

750 BİN EURO DAHA VERMEYİZ!

Gelecek sezon için orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, Pjanic'i kadroda düşünüyor ancak transferin kendi ekonomik şartlarına uymasını bekliyor. Siyah- beyazlıların haziranda Barcelona ile masaya oturacağı ve bu kez 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak şekilde maaşını karşılamayı teklif edeceği kaydedildi.