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Giriş Tarihi: 13.2.2022 14:52 Son Güncelleme: 13.2.2022 14:57

Beşiktaş'ta Pjanic bilinmezliği! Transferin şartları yönetimi zorluyor...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Pjanic bilinmezliği! Transferin şartları yönetimi zorluyor...

Bu sezon Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi de sessiz geçildi. Yeni sezon için kadro planlaması yapan Kartal'da transfer hareketliliği yaşancak. Yönetim, başlarda Pjanic'i almak istediklerini ifade ederken son dönemler oyuncunun düşen performansı ve yüksek maaşı sebebiyle kararsızlık devam ediyor. İşte Pjanic transferinin şartları...

Bu sezon zirveden de uzak kalan Beşiktaş, ra transfer döneminde sessiz kaldı. Gedson Fernandes'in bonservisini alan Karta, oyuncuyu önümüzdeki sezondan itibaren oynatacak.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic ile yola devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiş, Boşnak futbolcu da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak son dönemde performansı düşüşte olan tecrübeli yıldızın maliyeti kararsızlık yarattı.

Barcelona'dan kiralanırken 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'su Beşiktaş tarafından karşılanan Pjanic için sezon sonu bu rakamın ödenmesi mümkün değil.

750 BİN EURO DAHA VERMEYİZ!

Gelecek sezon için orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, Pjanic'i kadroda düşünüyor ancak transferin kendi ekonomik şartlarına uymasını bekliyor. Siyah- beyazlıların haziranda Barcelona ile masaya oturacağı ve bu kez 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak şekilde maaşını karşılamayı teklif edeceği kaydedildi.

İspanyol ekibi, bu talebi kabul etmezse kulüp menfaatleri gereği şartlar daha fazla zorlanmayacak ve 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş serüveni noktalanacak.



OĞUZHAN GİDECEK

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda gelen ve bir dönem futboluyla taraftarın sevgilisi olan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda kayıpları oynadı. Haziranda sözleşmesi biten Oğuzhan, istikrarsız görüntüsüne devam edince kredisini de tamamen tüketti.

2 milyon Euro net ücret kazanan tecrübeli orta sahaya siyah-beyazlı yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor. Oğuzhan'a yeni sezon için Başakşehir'in ilgisi olduğu, futbolcunun Hollanda'ya dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ta Pjanic bilinmezliği! Transferin şartları yönetimi zorluyor...
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